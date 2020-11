Advies aan EU-hof: Nederland moet Poolse justitie blijven helpen

Nederland mag niet ieder Europees arrestatiebevel uit Polen automatisch naast zich neerleggen, ook al is de onafhankelijkheid van de Poolse rechter aangetast. Dat vindt de belangrijkste adviseur van het Europees Hof voor Justitie. Het hof volgt het advies van de advocaat-generaal in veel gevallen.

De advocaat-generaal sprak zich uit over een vraag van de Amsterdamse rechtbank, die afgelopen zomer voorlopig stopte met het overleveren van verdachten en veroordeelden aan Polen. De rechtbank vroeg het Europese hof of het nog wel verantwoord is om dat te doen nu de Poolse politiek zich steeds meer met de rechterlijke macht bemoeit.

De „fundamentele gebreken die de onafhankelijkheid van rechters in Polen aantasten verergeren”, constateert ook de advocaat-generaal. Maar de rechter moet iedere zaak afzonderlijk blijven bekijken.

Polen reageerde boos op de opschorting van de Nederlandse medewerking. Het Poolse Openbaar Ministerie gaf vervolgens opdracht om niet langer mee te werken als Nederland om hulp vraagt.