Adriaan van Dis schrijft kinderboek

Adriaan van Dis heeft zijn eerste kinderboek geschreven, meldt uitgeverij Rubinstein in Amsterdam. Op 21 november verschijnt Adje Doet Heel Druk, een zogenoemd Gouden Boekje ‘met een autobiografisch tintje’ over een jongetje met ADHD. Het boekje is geïllustreerd door Lotte Klaver.

Van Dis (72) schreef meer dan tien romans en verwierf grote bekendheid met zijn werk op televisie, waaronder het programma Hier is... Adriaan van Dis. Zijn kinderboekje gaat over een Adje die nooit stil zit en altijd wel door iemand tot de orde wordt geroepen.