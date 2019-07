ADO-stadion, Pier en Kurhaus in Legoland

Het nieuwe Legoland in Scheveningen krijgt drie Haagse gebouwen die met de kleine steentjes worden nagebouwd. Het zijn het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, de Pier van Scheveningen en het Kurhaus. Die hebben de meeste stemmen gekregen in een verkiezing van Legoland.

Het ADO-stadion zal als eerste worden gebouwd. Daarvoor zijn ongeveer 30.000 steentjes nodig. In het stadion komen 400 lego-poppetjes te staan. Dat zijn toeschouwers, maar ook spelers, die de groen-gele ADO-shirts dragen. Het bouwen kost ongeveer 350 uur. Na de Pier en het Kurhaus komen er nog meer gebouwen te staan die in lego zijn nagebouwd, maar die zijn nog niet geselecteerd.

Het is de bedoeling dat het Legoland Discovery Centre in Scheveningen volgend jaar opengaat. Het is de eerste vestiging in Nederland. Het oorspronkelijke Lego-pretpark staat in Billund in Denemarken, de geboortestad van de bouwsteentjes. Daarnaast zijn er Lego-attractieparken in Groot-Brittannië, Duitsland, de Verenigde Staten, Dubai, Maleisië, Japan, Canada, Turkije, China en Australië.