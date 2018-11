„Administratieve rompslomp in zorg gegroeid”

Zorgmedewerkers in de langdurige zorg zijn bijna een derde (31 procent) van hun werktijd kwijt aan administratieve taken. Dat is meer dan twee jaar geleden, toen de papierwinkel een kwart van de tijd in beslag nam, blijkt uit onderzoek van Berenschot onder 5700 zorgmedewerkers.

Volgens de onderzoekers komt die tijd overeen met 110.000 voltijdsbanen, ofwel ruim 5 miljard euro. „Het reduceren van de administratieve belasting kan helpen het oplopende personeelstekort in de langdurige zorg het hoofd te bieden. Dit is extra tijd die besteed kan worden aan directe zorg, zonder dat daarvoor extra personeel aangetrokken moet worden”, aldus Berenschot.

De onderzoekers stellen ook vast dat de administratieve belasting ten koste gaat van het werkplezier en personeelsverloop in de hand werkt.