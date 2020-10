ActiZ: coronacrisis noopt tot fundamentele hervorming ouderenzorg

De toekomst van de ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar, stelt ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties. Die is daarom vrijdag, op Nationale Ouderendag, begonnen met de publiekscampagne Praat vandaag over morgen. De tijd om de ouderenzorg grondig te hervormen is nu, constateert de branchevereniging.

De coronacrisis maakt „pijnlijk duidelijk” hoe belangrijk de zorg voor kwetsbare ouderen is, stelt ActiZ. Eigen onderzoek toont aan dat 83 procent van de Nederlanders de ouderenzorg een verantwoordelijkheid vindt van de hele samenleving, dus niet alleen van de zorgsector en de overheid. Het aantal Nederlanders dat vindt dat de sociale omgeving een actievere rol moet gaan spelen bij de zorg voor ouderen is door de coronacrisis met 20 procent gestegen tot 72 procent.

Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt de komende twintig jaar naar bijna vijf miljoen, aldus ActiZ. Het aantal 90-plussers verdrievoudigt naar bijna 350.000; het aantal mensen met dementie verdubbelt naar verwachting met ruimschoots de helft tot 330.000. „Er zijn eenvoudigweg niet genoeg zorgprofessionals beschikbaar om met deze aantallen de zorg te kunnen blijven verlenen zoals nu.” Volgens ActiZ-directeur Conny Helder moet daarom mantelzorg opnieuw worden vormgegeven. De vereniging gaat daarvoor lobbyen in Den Haag.

De campagne moet het gesprek over hoe we oud willen worden aanjagen en de benodigde fundamentele hervorming van de ouderenzorg op gang helpen. De campagne bestaat onder andere uit het onlineplatform praatvandaagovermorgen.nl, een rondreizend bankje waarop bekende en onbekende Nederlanders in gesprek gaan over ouder worden aan de hand van gesprekskaarten. Ook is er een toolbox voor zorgorganisaties om het gesprek in de regio te kunnen voeren.