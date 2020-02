Activiteiten en evenementen voor wereldkankerdag

Door het hele land worden dinsdag evenementen georganiseerd om stil te staan bij Wereldkankerdag. Zo hebben de ruim 75 inloophuizen voor lotgenoten een open dag en er zijn verschillende workshops over bijvoorbeeld diëten en sporten voor (ex-)kankerpatiënten.

Thema is dit jaar ’Kanker zet je wereld op z’n kop’. Mensen worden opgeroepen om op hun sociale media hun profielfoto op z’n kop te zetten en te delen welke impact de ziekte op hun leven heeft gehad.

Vorig jaar kregen 118.000 Nederlanders de diagnose kanker, 2000 meer dan het jaar daarvoor en een verdubbeling ten opzichte van 1990. De stijging komt onder andere door bevolkingsgroei en vergrijzing, omdat mensen op oudere leeftijd een grotere kans op kanker hebben. De meest voorkomende kankersoorten waren huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker.

De ziekte is ook nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Door verbeterde diagnostiek en behandelingen overleeft inmiddels 65 procent van de mensen kanker. Op dit moment leven meer dan 800.000 Nederlanders met of na kanker.