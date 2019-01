Activisten Oostvaardersplassen voor rechter

De rechtbank in Lelystad behandelt vrijdag de strafzaak tegen drie vrouwen en twee mannen die ervan worden verdacht dat zij in de nacht van 21 op 22 oktober een verdacht pakket voor de deur van het Provinciehuis in Lelystad hebben neergezet. Het vijftal zou daarmee hebben willen protesteren tegen het afschieten van edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen.

De ‘nepbom’ veroorzaakte consternatie. Het provinciehuis werd ontruimd, het verkeer in de omgeving raakte ontregeld, het treinverkeer werd deels platgelegd. Het met zwart tape omwikkelde pakket bleek een knuffelbeer met rode substantie, een plastic zeis en een dildo te bevatten en was onschadelijk.

Bij het Provinciehuis werden meerdere spandoeken opgehangen met teksten als „OVP weg ermee” en „Welkom in de schiettent van SBB”.

Het protest volgde op het besluit van de provincie de herten te laten doden. Juridische pogingen het afschieten te voorkomen strandden vorige maand bij de rechter. Bijna 60 procent van de edelherten stierf vorig jaar in de winter de hongerdood in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer mag in totaal 1830 dieren doden.