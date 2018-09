Activisten Oostvaardersplassen voor rechter

Drie actievoerders tegen het vermeende dierenleed in de Oostvaardersplassen moeten dinsdag voor de politierechter in Lelystad verschijnen. De drie zijn in juli van dit jaar opgepakt bij het boren in een damwand aan de Praamweg in Lelystad. De man en de twee vrouwen wilden zorgen voor meer water voor de grote grazers, omdat het zo droog was in het natuurgebied.

Een van de opgepakte vrouwen ontkent dat er vernielingen zijn aangericht, maar volgens de politie is het drietal op heterdaad betrapt. De drie behoren tot de groep die al sinds begin van dit jaar actievoert tegen het dierenbeleid in het Flevolandse natuurgebied. De vrouwen zamelden onder andere hooi en stro in om de edelherten, konikpaarden en heckrunderen bij te voeren, toen dat volgens gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer nog niet nodig was.

In die tijd zijn ook hekken rondom het gebied vernield, waardoor edelherten de snelweg A6 op konden lopen. Boswachters van Staatsbosbeheer en de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek ontvingen ernstige bedreigingen. Justitie verdenkt daar onder anderen de gearresteerde man van.