Activisten Greenpeace houden ‘klimaatklim’ op Erasmusbrug

Vier klimaatactivisten van Greenpeace beklimmen de Erasmusbrug in Rotterdam. Ze gaan langs de schuine tuien van de brug omhoog, met zo’n 300 meter een flinke klim waar ze nog tot in de avond over zullen doen, zo verwacht de milieuorganisatie. Met de actie wil Greenpeace premier Mark Rutte „uitdagen om voor een hoger klimaatdoel te gaan in Brussel”.

Europese regeringsleiders overleggen donderdag en vrijdag onder meer over klimaatwetgeving. De EU-landen spraken eerder met elkaar af dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent moet zijn teruggedrongen. De Europese Commissie stelt voor dat doel te verhogen naar 55 procent, het Europees Parlement wil een stap verder gaan tot 60 procent. Wat Greenpeace betreft kan er nog een schepje bovenop: 65 procent. „Want alleen dan kan de klimaatcrisis echt gestopt worden en daarbij hebben we geen moment meer te verliezen.”

Klimmer Roan (56) uit Amsterdam vindt het „belangrijk om naar de lange termijn te kijken” en economische belangen niet zwaarder te laten wegen dan het milieu. „Ik wil dat mijn kinderen later ook nog veilig en prettig op deze wereld rond kunnen lopen”, motiveert hij zijn actie.

De ‘klimaatklim’ is te volgen via een livestream op de website van Greenpeace.