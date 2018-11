Activisten blij met uitspraak rechtbank

De activisten van 'Kick Out Zwarte Piet' (KOPZ) zijn blij met het oordeel van de rechtbank in de zaak tegen de 'blokkeer-Friezen'. ,,De rechtspraak geeft hiermee een signaal af dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen in een rechtsstaat", aldus KOPZ vrijdag in een reactie.

De activisten vorderden tijdens de rechtszaak een schadevergoeding in natura: deelname aan lessen en workshops van 'Nederland wordt beter', waaronder het lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Die cursus zou één dag duren. De rechtbank ging niet mee in die eis. Jammer, vindt KOPZ, want dit had ,,een mooie kans gevormd om de partijen nader tot elkaar te brengen en over en weer begrip te kweken voor elkaars standpunten", vinden zij.