Activist Hamas was bij workshop Oxfam Novib

De VVD in de Tweede Kamer wil opheldering over een workshop van onder meer het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waar een vermeende Hamas-activist bij was. Dat meldde Elsevier dinsdag.

Abou Rashed, een Palestijnse activist met de Nederlandse nationaliteit, zegt op sociale media dat hij aanwezig was bij een workshop over Gaza die was georganiseerd door hulporganisatie Oxfam Novib. Ook ambtenaren zouden hierbij aanwezig zijn geweest.

De VVD wil van minister Kaag (D66) weten of dit klopt. Ook wil de partij weten of de bewuste workshop is betaald met overheidsgeld. De VVD wil dat Nederland zich afkeert van organisaties die als doel hebben om Israël te boycotten.

Rashed zou in het verleden voor Hamas fondsenwerver zijn geweest. In 2010 voer hij mee met een konvooi met actievoerders dat naar Israël voer. Hij werd door Israël gevangengenomen en later het land uitgezet.