Action-medewerker onterecht ontslagen na meenemen plastic tasje

Winkelketen Action had een medewerker niet op staande voet mogen ontslaan nadat hij een een plastic tasje had meegenomen zonder daarvoor te betalen. Dat oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Arnhem. Kosten van het tasje: 0,03 euro. Action moet de man een vergoeding van ruim 7200 euro betalen.

De werknemer pakte aan het einde van zijn werkdag een plastic tasje bij de kassa om zijn eerder gekochte producten in te doen en mee naar huis te nemen. Hij betaalde echter niet voor het zakje. Action hanteert een zerotolerancebeleid, de medewerker wist dit. „De kantonrechter oordeelt dat de werknemer wel in strijd handelde met het - op zich terechte - zerotolerancebeleid van Action”, maar, aldus de rechter: „Voor de beoordeling van het daarop volgende ontslag op staande voet moeten ook andere omstandigheden worden meegewogen. In dit geval zijn dat de aard van het meegenomen voorwerp - een vrijwel waardeloos plastic tasje - het functioneren van de werknemer en zijn persoonlijke omstandigheden.”

Op basis hiervan is het ontslag op staande voet niet terecht, aldus de rechter. De man mocht kiezen of hij het ontslag wil laten vernietigen, en dus weer aan het werk mag, of een vergoeding. Hij koos voor het laatste.