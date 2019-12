Actievoerende bouwers gaan onder meer naar Den Haag

Op verschillende plekken in het land verzamelen woensdagochtend actievoerders die meedoen aan acties van bouwers. Die willen woensdag op verschillende plekken in het land protesteren. Een aantal van hen zal naar Den Haag rijden om daar „al toeterend in een stoet door de stad te rijden, om te laten zien dat we er nog zijn”, aldus een woordvoerder van de stichting Bouw in Verzet, die zelf in Berkel en Rodenrijs is woensdagochtend. Rond 06.45 uur reden de eerste trekkers op de A1 bij Deventer.

De stichting heeft een aantal plaatsen aangewezen waar ze in de ochtend willen verzamelen om vanaf daar verder te trekken. Het gaat om Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Berkel en Rodenrijs, Born, Helmond en Tilburg, meldt de actiegroep op Facebook. De bouwers verzamelen zich op die plekken vanaf 06.00 uur, waar ze instructies krijgen en vanaf 07.00 uur actie willen gaan voeren.

In Berkel en Rodenrijs en Apeldoorn zijn, aldus woordvoerders die daar ter plekke zijn, al een aantal mensen bijeengekomen. Rond 06.15 uur waren in Apeldoorn al ongeveer 50 mensen met allerlei verschillende voertuigen, aangekomen op de verzamelplaats. In Berkel en Rodenrijs tussen de 50 en 100, aldus de zegsman daar.

Trekkers staan verder klaar in onder meer Vlagtwedde. Mogelijk om naar de Eemshaven te gaan, aldus lokale media. Ook in het Brabantse Wouw staan tractoren klaar voor vertrek. Via WhatsApp- en Facebookgroepen houden de boeren elkaar op de hoogte. In Deurne zijn inmiddels honderden mensen bij elkaar gekomen. Daar staan even na 07.00 uur ongeveer 75 tractoren en zijn ongeveer 300 boeren en bouwers verzameld. Het gaat er rustig aan toe. De politie is aanwezig.