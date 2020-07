Actievoerende boeren parkeren niet voor deur RIVM

Actievoerende boeren zullen hun tractoren woensdagmiddag niet parkeren voor de deur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Ze gaan naar een terrein in Biltse Rading, maar niet naar de plek die de gemeente De Bilt voorstelde.

Dat heeft Mark van den Oever, voorman van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) dinsdag gezegd. Volgens Van den Oever is er bij het RIVM niet voldoende ruimte voor het uitgebreide actieprogramma dat de boeren in gedachten hebben. „We willen ons netjes gedragen. We hopen wel dat iemand van RIVM woensdag op ons podium met de boeren komt praten, want dat is nog steeds niet gebeurd”, zegt hij. De actievoerders vinden dat het RIVM „stikstofsjoemelcijfers” verspreidt.

FDF en boerenorganisatie Agractie verwachten woensdag duizenden boeren in De Bilt. Na woensdag voorzien zij wilde acties op andere plaatsen in het land, totdat de omstreden voermaatregel van Landbouwminister Carola Schouten van tafel is. Zij wil de ammoniakuitstoot van koeien verminderen door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen.

Rijkswaterstaat hoopt volgens een zegsman dat de boeren niet met tractoren op de snelweg gaan rijden, want dat is „levensgevaarlijk en verboden.” Als dat toch gebeurt, moet de politie volgens de wegbeheerder ingrijpen. „Maar het is lastig, want niemand weet wat er precies gaat gebeuren.” De gemeente De Bilt overlegt dinsdag nog met politie en veiligheidsregio Utrecht.