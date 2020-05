Actievoerende boa’s bekeuren niet in Rotterdam

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Rotterdam schrijven de komende drie dagen uit protest geen bonnen uit. De gemeente Rotterdam gaat niet in op de eis van de vakbonden om boa’s vanwege toenemende agressie te bewapenen met een wapenstok en pepperspray.

In de driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en justitie, is wel afgesproken dat de Rotterdamse handhavers toegang krijgen tot het portofoon-netwerk van de politie. Volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb betekent dit dat de politie er in escalerende situaties sneller kan zijn.

Ook worden er werkgroepen van handhavers en politiemedewerkers opgericht om te kijken hoe het werk veiliger kan. „Daar worden boa’s niet warm van”, reageert Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse Boa Bond (NBB). De bonden bekijken dit weekend of ze de actie mogelijk verlengen.