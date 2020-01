Actievoerders woedend over lot paarden Texel

Verschillende actiegroepen tegen het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen zijn woedend op Staatsbosbeheer, dat dinsdag aankondigde dat een groep konikpaarden op Texel zeer waarschijnlijk geslacht zal worden. Reden voor de slacht is dat de konikpaarden het weliswaar goed doen op het eiland, maar te veel overlast veroorzaken. Ook vertrappen ze nesten van de gele weidemieren, die belangrijk zijn voor de ecologie.

De dierenactivisten melden op Facebook dat zij mogelijk gaan demonstreren op Texel. Ook hebben ze een petitie tegen de slacht op internet geplaatst. Die was binnen een uur al ruim zevenhonderd keer getekend.

De hengsten zijn vorig jaar uit het Oostvaardersveld in Flevoland gehaald. Daar moesten ze weg omdat er te veel paarden rondliepen. Staatsbosbeheer plaatste de paarden op proef in natuurgebied De Slufter op Texel. Volgens boswachter Erik van der Spek waren de paarden een bezienswaardigheid. Maar de groep was ook nogal tam en snuffelde aan rugzakken van wandelaars. Dat kan gevaarlijk zijn. Boswachters op Texel hadden er veel extra werk aan om de paarden in de gaten te houden. Bovendien richten de dieren schade aan in de duinen.

„We laten ze met tegenzin vertrekken, want de paarden genoten op Texel en wij van het schouwspel van deze hengstengroep”, aldus Van der Spek. Hij acht de kans dat er elders een plek is voor de koniks erg klein en verwacht dat de dieren worden geslacht. De paarden moeten weg voor het broedseizoen begint.