Actievoerders toch naar distributiecentrum AH in Tilburg

Actievoerders zijn met tractoren toch naar een distributiecentrum van Albert Heijn gegaan. Het gebouw staat aan de Pegasusweg in Tilburg. De politie is aanwezig om de actie te begeleiden. Er is geen sprake van een blokkade, aldus een woordvoerster van Albert Heijn.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force riep dinsdag boeren op om vooralsnog af te zien van acties bij distributiecentra en supermarkten. De organisatie deed dat omdat ze in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Lelystad. Die besliste dinsdag dat de boeren niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen.

Een politiewoordvoerder zegt dat de politie bij het distributiecentrum gaat kijken of ze zal optreden en op welke manier. Ook zal worden overlegd met de gemeente.