Actievoerders per boot verder naar Lesbos

De actievoerders van We Gaan Ze Halen willen per veerboot verder reizen naar Lesbos, nadat hun vliegtuig maandagmiddag in Athene is gestrand. De Boeing 737 kreeg geen toestemming om te landen op het Griekse eiland, waarvandaan de stichting 189 vluchtelingen wilde meenemen naar Nederland.

De nachtboot naar Lesbos vertrekt maandag vanuit Athene en moet dinsdag rond de middag op Lesbos aankomen. Dat liet woordvoerder Johannes van den Akker desgevraagd weten, vanuit de haven van de Griekse hoofdstad.

Een halfuur voordat het vliegtuig maandagmiddag op Lesbos zou landen, werd de toestemming daarvoor ingetrokken, zegt Van den Akker, abt van het protestantse Kleiklooster in Amsterdam en secretaris van We Gaan Ze Halen. Over de exacte reden heeft de organisatie geen duidelijkheid gekregen. „We werden gesommeerd om om veiligheidsredenen in Athene te landen. Dat is een beetje vaag. Zeer waarschijnlijk is de landing op Lesbos vanuit de politiek tegenhouden. De politie in Athene wilde geen uitleg geven.”

Van den Akker zegt dat de kleine groep inzittenden op de luchthaven „onder druk is gezet” om binnen een kwartier te besluiten direct terug te vliegen naar Nederland of om uit te stappen, „met het verbod om op wat voor manier dan ook Lesbos te bereiken. Duidelijk was dat de politie wilde dat de actie zou stoppen en dat wij van het toneel zouden verdwijnen.”

Op de luchthaven werd de groep, aldus Van den Akker, enige tijd vastgehouden door de luchthavenpolitie. Nadat de actievoerders het vliegveld uiteindelijk konden verlaten, besloten ze alsnog per boot naar Lesbos te reizen. Van den Akker houdt er geen rekening mee dat hun maandagavond de toegang tot de veerboot zal worden ontzegd.

We Gaan Ze Halen hoopt dinsdag alsnog in gesprek te kunnen gaan met vluchtelingen op Lesbos, die een maand geleden getroffen werden door de verwoestende brand in het overvolle kamp Moria. „We willen van vluchtelingen en ngo’s horen hoe de situatie is en kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de evacuatie alsnog op gang kan komen.”

Via crowdfunding bracht We Gaan Ze Halen 47.250 euro bijeen om een vliegtuig te huren, 250 euro per stoel. Van den Akker wil niet spreken van weggegooid geld, nu de Boeing Lesbos niet heeft bereikt. Zijn organisatie blijft strijden voor het naar Nederland halen van duizend vluchtelingen vanaf Lesbos. De Nederlandse regering koos ervoor na de brand in kamp Moria honderd vluchtelingen naar Nederland te halen en in plaats daarvan honderd vluchtelingen van elders niet in ons land op te nemen. „We blijven ons ervoor inzetten dat die deal van tafel gaat”, aldus Van den Akker.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) liet de actievoerders vrijdagavond al weten geen groen licht te geven voor het meenemen van vluchtelingen vanaf Lesbos. Ze gaf aan dat de actie de in gang gezette inspanningen van onder meer de Griekse autoriteiten, de Europese Commissie en Nederland „doorkruist.”