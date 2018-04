Actievoerders opgepakt bij Oostvaardersplassen

Vijf demonstranten zijn zondag opgepakt, nadat een tijdelijk hek bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen bij Lelystad was opengebroken. Onderzocht wordt nog wat de vijf precies hebben gedaan. Andere demonstranten die door het opengebroken hek het terrein van het centrum op wisten te komen zijn daar weggehaald, meldt de politie.

In totaal protesteerden zondag volgens een politiewoordvoerder zo’n twee- tot driehonderd mensen bij het gesloten bezoekerscentrum tegen het beleid dat wordt gevoerd voor de zogeheten grote grazers in de Oostvaardersplassen. Na de arrestaties en het terughalen van betogers keerde de rust volgens een politiewoordvoerder terug. Het hek, dat er was neergezet om ervoor te zorgen dat mensen niet makkelijk het gebied in kunnen, wordt gerepareerd en de demonstranten konden buiten het hek verder met hun actie.

Omstreeks 14.00 uur was het grootste deel van de demonstranten volgens de politiewoordvoerder weg. Een aantal is echter blijven hangen, heeft zich „in plukjes” verspreid en gooit voer over het hekwerk, aldus de zegsvrouw. Dat mag eigenlijk niet, maar een woordvoerder van Staatsbosbeheer geeft aan dat daarvoor nu niet wordt beboet om verdere escalatie te voorkomen. Staatsbosbeheer adviseert mensen overigens niet zelf bij te voeren, omdat dat een averechts effect zou hebben.

Eerder op de dag zorgden zo’n twintig demonstranten met een langzaamaanactie volgens de politie voor verkeershinder en gevaarlijke situaties op de A6 bij Almere. De actievoerders in tien tot vijftien voertuigen, waaronder vooral auto’s en een enkele vrachtwagen, kregen van de politie daarom het verzoek via binnenwegen verder te rijden. Volgens de politiewoordvoerder gaven ze gehoor aan die oproep.

Volgens de ANWB ontstond door de actie, die maar korte tijd duurde, zo’n drie kilometer file. Die file loste snel weer op.

Zondag vond bij de Oostvaardersplassen, waar grote grazers in het wild leven en in de koude periode weinig voedsel hebben, opnieuw een protestactie plaats. Een van de actievoerders was illusionist Hans Klok, blijkt uit beelden van Omroep Flevoland.