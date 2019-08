Actievoerders opgepakt bij NAVO en TNO

In totaal achttien actievoerders zijn zondag opgepakt op en bij een terrein van de NAVO en TNO in Den Haag. Zes werden aangehouden omdat ze op het terrein waren, terwijl ze daar niet mochten komen. Elf anderen, die op het dak van het complex waren geklommen, worden ook verdacht van vernieling. Een arrestant is buiten het terrein aangehouden, omdat die zich niet kon identificeren, melden woordvoerders van de marechaussee en de politie.

Het terrein aan de Oude Waalsdorperweg staat onder toezicht van Defensie. De demonstranten zouden deel uitmaken van No Border, een groep activisten die pleit voor een wereld zonder grenzen, meldt deze organisatie zelf. No Border stelde dat ongeveer tachtig mensen deelnamen aan de actie, de politie Den Haag zei echter zo’n twintig tot dertig activisten te tellen voor de hekken van het terrein.

De onaangekondigde actie is inmiddels afgelopen. De actievoerders die voor het hek stonden, zijn vertrokken met een bus, nadat de politie besloot dat ze weg moesten. „We keken het aan. Na tijdje werden strafbare feiten gepleegd en daarom hebben we de actie beëindigd”, aldus de politiewoordvoerder, verwijzend naar de activisten die op het dak waren geklommen.

Volgens No Border zorgt de NAVO er onder meer met militaire interventies voor dat mensen moeten vluchten en speelt de NAVO ook „een steeds belangrijkere rol bij het tegenhouden van vluchtelingen aan de Europese grenzen”. TNO behoort ondertussen tot de grootste ontvangers van EU-subsidies voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologieën voor grensbewaking, aldus de asielactivisten.