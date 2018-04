Actievoerders niet ontevreden

Actievoerders van diverse groepen die de laatste maanden hebben gedemonstreerd tegen de omstandigheden waaronder de grote grazers in de Oostvaardersplassen leven, zijn niet ontevreden over het advies van de commissie-Van Geel. „Hij zegt eigenlijk dat ze het moeten doen zoals allang op de Veluwe gebeurt en dat is goed. Maar het had vanaf het begin zo gedaan moeten worden”, aldus een woordvoerster van de groep Demonstratie OVP.

De actievoerders zijn geschokt doordat in het rapport van de commissie nog eens op een rijtje wordt gezet hoe het aantal grazers kon uitgroeien van een kleine duizend in het begin naar meer dan vijfduizend vorig najaar. „Dat had nooit mogen gebeuren. Nu moeten gezonde dieren worden afgemaakt om de aantallen beheersbaar te maken. Dat is de schuld van Staatsbosbeheer”, vinden zij.

Van de actiegroepen die woensdag bij de presentatie van het advies waren, is niemand van plan om het noodzakelijke afschot van herten en vangen van paarden onmogelijk te maken, zeggen ze. „Maar we blijven heel scherp opletten. Het moet wel diervriendelijk gebeuren.”