Actievoerders maken van snelweg „route 66”

De langzaamaanactie met voertuigen van de politie, douane, Rijkswaterstaat en defensie heeft maandagochtend nog niet al te veel problemen veroorzaakt. Over de volle breedte van de snelwegen rijden de actievoerders met een snelheid van 66 kilometer per uur naar Den Haag.

Op het Haagse Malieveld begint om 12.00 uur een grote manifestatie, bedoeld om het kabinet duidelijk te maken dat 66 jaar de pensioenleeftijd moet blijven.

Door de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer was het maandag in de ochtendspits een stuk drukker op de wegen. Ook een aantal ongevallen speelde het verkeer parten, aldus de ANWB. Op het hoogtepunt stond er zo’n 600 kilometer file, twee keer zoveel als anders op maandagochtend.