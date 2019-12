Actievoerders Greenpeace weer vrij

De actievoerders van Greenpeace die zaterdag door de marechaussee werden aangehouden zijn weer vrijgelaten. Volgens een woordvoerder werden de laatsten zaterdagavond naar huis gestuurd. In totaal hield de marechaussee 25 mensen aan. Die maakt een dossier op over de aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt of mensen worden vervolgd.

Een paar honderd demonstranten hadden zich zaterdagochtend verzameld in Schiphol Plaza, maar ze hadden geen toestemming om daar actie te voeren. Omdat de meesten, ondanks een oproep daartoe, weigerden te vertrekken, werden ze door marechaussees uit de hal verwijderd. Daarbij zijn de arrestaties verricht.

Met de actie wilden de klimaatactivisten een klimaatplan van de luchthaven afdwingen. De manifestatie van Greenpeace wordt zondag hervat op het plein voor Schiphol Plaza. Mochten er demonstranten terugkeren in Plaza, dan zal er volgens de loco-burgemeester van Haarlemmermeer Jurgen Nobel weer worden ingegrepen.