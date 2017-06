Actievoerders doeken klimaatkamp op

De actiegroep Code Rood die vorige week een zogenoemd klimaatkamp had ingericht in het Westelijk Havengebied in Amsterdam heeft zondag de tenten opgedoekt. De circa driehonderd actievoerders hebben zelf besloten weg te gaan, zei een woordvoerder. Eerder had de gemeente al laten weten dat het kamp voor maandag weg moet zijn.

De actievoerders blokkeerden zaterdag het kolenoverslagbedrijf OBA in het havengebied. Ze protesteerden met hun actie tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. „Code Rood wil dat de Amsterdamse haven zijn deuren sluit voor olie, benzine en kolen en dat Nederland voorop gaat lopen in de transitie naar een eerlijke en duurzame samenleving”, aldus een verklaring.

De politie hield zaterdag in totaal dertien mensen aan. Acht werden ’s middags opgepakt toen ze het terrein van een nabijgelegen kolencentrale van Nuon op wilden en beveiligers bedreigden. Vijf mensen werden ’s avonds uit een toren geplukt op het OBA-terrein. Ze zijn aangehouden voor huisvredebreuk. Zondagmiddag zaten ze nog vast.