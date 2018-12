Actievoerder ‘gele hesjes’ opnieuw opgepakt

De politie heeft donderdagochtend een actievoerder van de ‘gele hesjes’ in Maastricht wegens opruiing via social media opgepakt. Het gaat om dezelfde man die ook afgelopen zaterdag werd gearresteerd tijdens een demonstratie van ‘gele hesjes’ in Maastricht.

Dat laat de politie weten. De man zou rond 09.45 uur in zijn woning zijn aangehouden, aldus een woordvoerder van de ‘gele hesjes’, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Afgelopen zaterdag werd dezelfde activist volgens de politie aangehouden wegens verstoring van de openbare orde. Komende zaterdag demonstreren de ‘gele hesjes’ opnieuw in Maastricht. Opnieuw zonder vergunning. Er zouden dan ook mensen uit andere Zuid-Limburgse steden meedoen. De nu opnieuw aangehouden man is een van de actieleiders.

De woordvoerder van de Maastrichtse gele hesjes zei in een reactie dat de politie met deze aanhouding de geest terug in de fles wil duwen. Hij vindt dat de politie zich gedraagt als een kat in het nauw. Volgens hem heeft de aangehouden actievoerder zich altijd vreedzaam opgesteld.