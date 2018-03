„Acties tegen asociaal verkeersgedrag succes”

Meerdere grote verkeersacties in Rotterdam in 2016 en 2017 tegen asociaal verkeersgedrag zijn volgens de gemeente zelf succesvol geweest. Bij de acties werden in totaal 65 auto’ s in beslag genomen, 150.000 euro aan openstaande belastingen en boetes geïnd en meer dan 250 bekeuringen uitgedeeld voor overtredingen zoals niet-handsfree bellen, rijden zonder rijbewijs, rijden met te veel alcohol op of mankementen aan de auto zelf.

Volgens de gemeente zijn het aanpakken van en aanspreken op ‘huftergedrag’ in het verkeer belangrijke speerpunten van het huidige college van burgemeester en wethouders in de Maasstad. Ook dit jaar zijn er „integrale verkeerscontroles” gepland. Bij deze acties wordt er door de gemeente samengewerkt met het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, douane, Koninklijke Marechaussee en RDW.

Wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid: „Asociaal gedrag in het verkeer is een grote ergernis van veel Rotterdammers. Op bewonersavonden hoor ik vaak dat bewoners zich zorgen maken over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt. Juist controleacties door de politie zijn een goed instrument om dat aan te pakken. En het werkt, daar zijn wij als college dan ook zeer tevreden over.”

Tijdens de verkeerscontroles wordt gedurende een dagdeel in een gebied gehandhaafd op zogenoemde veelplegerfeiten. Ook kunnen verkeersdeelnemers worden aangehouden voor andere strafbare feiten, zoals een openstaande gevangenisstraf, bezit van verdovende middelen en wapens.