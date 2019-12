Acties bouwers en boeren overal in het land

Opnieuw is Nederland in de greep van acties van boze boeren en bouwers. Vanuit het hele land onder meer Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Berkel en Rodenrijs, Born, Helmond en Tilburg trekken actievoerders over de snelwegen op naar onder meer Den Haag en het Mediapark in Hilversum.

Op veel snelwegen staan door de protestacties lange files. De ANWB had daar dinsdagavond al voor gewaarschuwd. Tijdens de piek, rond 08.30 uur, stond er woensdag circa 400 kilometer file. Normaal is dat op woensdag zo’n 250 kilometer.

De acties zijn gericht tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Niet alleen bouwers en boeren hebben last van de stikstofcrisis, ook de bouw van zonneparken, windmolens en andere duurzame energieprojecten loopt gevaar.

In Bergen op Zoom hebben boeren en bouwers het terrein van chemiebedrijf Sabic bezet en in Geertruidenberg (Noord-Brabant) voerden boze boeren en bouwers actie bij de Amercentrale „om te laten zien dat de industrie ook veel uitstoot”.

Op het Mediapark in Hilversum zijn veel protesterende boeren. Ze worden toegelaten op het terrein, „zolang ze zich maar aan de aanwijzingen houden”. Er is veel politie op en rond het omroepterrein en mogelijk wordt het alsnog afgesloten voor actievoerders.

De Grote Markt in Gouda staat vol met tractoren. Daar staat het stadhuis. Volgens de politie zijn er in veel meer steden korte acties van boeren en bouwers.

Ook bij op- en afritten van snelwegen is veel politie. Actievoerders worden soms tegengehouden of bekeurd. De politie roept weggebruikers, dus ook boeren op trekkers, op om hulpdiensten ruim baan te geven. De A9 bij Akersloot (Noord-Holland) is afgesloten om verkeerschaos in de Wijkertunnel door boze boeren te voorkomen.

Met tractoren waren demonstranten ook bij een distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg, ondanks een oproep van boerenactiegroep Farmers Defence Force om af te zien van acties bij distributiecentra en supermarkten. Dinsdag besliste de rechtbank in Lelystad dat de boeren niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen.

Ruim honderd boeren uit de Duitse grensstreek hebben zich aangesloten bij een protesterende groep boeren uit de Achterhoek. Ze trekken gezamenlijk naar het Gelderse provinciehuis in Arnhem. Bij Coevorden hebben boeren met trekkers de grensovergang naar Duitsland geblokkeerd.

Het kabinet bereikte dinsdagavond een akkoord met koepelorganisatie Landbouw Collectief over stikstofmaatregelen. Maar volgens Farmers Defence Force, een van de radicalere organisaties, gaat het om een onvolledig principe-akkoord en blijven acties hard nodig. Dinsdag nam de Eerste Kamer de ‘spoedwet aanpak stikstof’ aan, met daarin maatregelen om de bouwsector snel weer op gang te krijgen.