Actiegroepen: Nu door naar afstel ‘Lelystad’

Actiegroepen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport hebben het hernieuwde uitstel van de opening van het vliegveld dinsdag met gejuich begroet. „Weer uitstel, nu door naar afstel”, laten zij in tweets weten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maakte dinsdag bekend dat de opening van de vernieuwde luchthaven in Lelystad niet volgend jaar april plaatsheeft.

De problemen komen door het recente besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig te verklaren.

De uitspraak van de Raad van State betekent dat het ministerie moet aantonen dat de stikstofuitstoot niet onacceptabel toeneemt als Lelystad Airport er komt. Het vonnis heeft voor veel landbouw en infrastructurele projecten gevolgen. Van Nieuwenhuizen denkt dat een oplossing voor Lelystad even kan duren.

Niet op orde

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL), waarin achttien organisaties zich hebben verenigd, concludeerde dinsdag dat „het ministerie van Infrastructuur en minister Cora van Nieuwenhuizen wederom hun dossier niet op orde blijken te hebben.” Het uitstel is volgens SATL „bijzonder goed nieuws.”

Red de Veluwe, die als een van de eersten in het geweer kwam tegen uitbreiding van Lelystad, stelt dat er kennelijk „nog geen list is gevonden om de uitspraak van de rechter over de stikstofuitstoot te kunnen omzeilen.”

De actiegroepen en ook veel gemeenten en provincies zijn tegen de opening van Lelystad Airport zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld. Pas daarna is het niet meer nodig om laag te vliegen, waar iedereen fel tegen is.

Ook binnen de coalitie als oppositie wordt positief gereageerd op het uitstel van de opening. „Dit is een heel verstandig besluit van minister Van Nieuwenhuizen”, aldus Jan Paternotte van regeringspartij D66. Eppo Bruins van coalitiegenoot ChristenUnie spreekt van een „logisch besluit.” Hij vindt dat „zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid” en „omwonenden moeten er op aan kunnen dat de overheid iedere stap in het proces netjes afloopt.”

Oppositie tevreden

Het CDA wil vooral snel duidelijkheid voor ondernemers en bewoners. De VVD is de grootste voorstander van het vliegveld. Ook de oppositie is tevreden met het uitstel van de uitbreiding van het vliegveld.