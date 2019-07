Actiegroepen: nu door naar afstel Lelystad

Actiegroepen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport hebben het hernieuwde uitstel van de opening van het vliegveld dinsdag met gejuich begroet. „Weer uitstel, nu door naar afstel”, laten zij in tweets weten.

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL), waarin achttien organisaties zich hebben verenigd, concludeert dat „het ministerie van Infrastructuur en minister Cora van Nieuwenhuizen wederom hun dossier niet op orde blijken te hebben.” Het uitstel is volgens SATL „bijzonder goed nieuws”.

Red de Veluwe, die als een van de eersten in het geweer kwam tegen uitbreiding van Lelystad, stelt dat er kennelijk „nog geen list is gevonden om de uitspraak van de rechter over de stikstofuitstoot te kunnen omzeilen.” Van Nieuwenhuizen zei eerder een list te zoeken. De actiegroep gaat „vrolijk de zomer in, maar niet stilzitten.” „We blijven ons verzetten tegen een vliegveld dat er doorheen wordt gedrukt.”

De actiegroepen en ook veel gemeenten en provincies zijn tegen de opening van Lelystad Airport zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld. Pas daarna is het niet meer nodig om laag te vliegen, waar iedereen fel tegen is.