Actiegroep wil nieuwe gemeente Vijfheerenlanden niet volbouwen

De actiegroep Hogeheerenlanden wil in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden aandacht blijven vragen voor de burgers uit de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam, voorheen Zuid-Holland. Bang als ze zijn om de band met de Alblasserwaard te verliezen.

Het burgerinitiatief Hogeheerenlanden ontstond volgens initiatiefnemer Sjaak Versluis (61) als een ludieke actie, vlak voor de jaarwisseling. Het groepje –afkomstig uit Meerkerk, Leerbroek en Leerdam– vroeg zich af wat de gemoederen in met name de Zederikdorpen bezighoudt. Dat bleek vooral de overgang naar provincie Utrecht door de fusie van Zederik, Leerdam en Vianen. „Daar was veel onvrede over, mensen mopperden, hadden kritiek op de gang van zaken. We besloten daarop in te spelen.”

Versluis en de zijnen voorzagen de bebouwdekomborden van de nieuwe gemeente tijdens de jaarwisseling van een nieuwe naam: ”Hogeheerenlanden, provincie Zuid-Holland”. „We bonden ze vast met tiewraps, want we wilden natuurlijk geen schade veroorzaken en de borden moesten eenvoudig te verwijderen zijn.”

Serieuze ondertoon

Het optreden had een serieuze ondertoon had, benadrukt Versluis. Zo was de actie onder meer gericht tegen het wegvallen van de band met de Alblasserwaard, de ongewenste overgang naar provincie Utrecht en het feit dat de voormalige gemeente Zederik met maar weinig wethouders in het nieuwe college is vertegenwoordigd. En „hoge heren” hadden dit bekokstoofd, zonder de inwoners daarbij te betrekken.

De actie kreeg volop aandacht in de pers en algauw bleken veel inwoners –met name in Zederik– er net zo over te denken als de actiegroep. Vandaar dat Versluis en co een petitie startten. Die oogstte in een maand tijd 650 handtekeningen, die de actiegroep vorige week overhandigde aan waarnemend burgemeester Lokker van Vijfheerenlanden. Versluis: „Het gevoel leeft breed. Ik vind 650 handtekeningen best veel. Zeker als je bedenkt dat de overgang naar Utrecht niet meer valt terug te draaien. Veel inwoners zijn bang dat de belangen van hun dorp wegvallen in het grote geheel.”

De actiegroep kreeg tal van reacties. „Iemand uit een zorgcentrum in Ameide had over die overgang naar Utrecht een compleet dossier samengesteld. Ze had zelfs gecorrespondeerd met de koning. Ze smeekte of wij het dossier kwamen ophalen.”

De actiegroep legt zich neer bij de overgang naar Utrecht: „Dat is natuurlijk een gelopen race. We moeten het ermee doen, maar we hebben wél onze zorgen. Wat betekent dit voor de inwoners?”

De actiegroep noteerde punten die bij de bevolking leven en gaf die vorige week door aan het college van de nieuwe gemeente. Hoog op het verlanglijstje staan het instellen van dorps- en wijkraden, het niet toestaan van woningbouw in kwetsbare gebieden, handhaving van het landelijk gebied, behoud van de banden met de Alblasserwaard en aandacht voor het sluipverkeer.

Grootste angst

Volgens burgemeester Lokker sluiten deze wensen „prachtig aan bij het coalitieakkoord. Het is ook onze bedoeling om inwoners bij het beleid te betrekken.”

Hij benadrukt dat provincie Utrecht zeker niet van plan is om Vijfheerenlanden vol te bouwen, een van de grootste angsten van de inwoners.

Versluis blijft op zijn hoede. „Nu klinkt dat allemaal logisch, maar je weet niet wat er gebeurt als we een poosje verder zijn. Zulke processen gaan sluipend.”

De actiegroep blijft de ontwikkelingen in Vijfheerenlanden op de voet volgen. „De bal ligt nu bij B en W, maar ook bij ons. We gaan meedoen met die dorpsraden. Zo kunnen we de stem van de bevolking laten horen.”