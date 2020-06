Actiegroep: schatting aantal demonstranten bijna onmogelijk

Het aantal demonstranten dat maandag naar de antiracismebetoging op de Dam in Amsterdam kwam, was op voorhand geschat op basis het aantal meldingen op Facebook. Dat zegt een woordvoerster van de actiegroep BlackLivesMatterNL, organisator van de demonstratie. „Eigenlijk kun je daar nooit van uitgaan en is schatten ook bijna onmogelijk.”

De actiegroep verwachtte dat een paar honderd betogers naar de Dam zouden komen om zich uit te spreken tegen het racistische politiegeweld in de Verenigde Staten. „We snappen de bezorgdheid”, aldus de zegsvrouw over de kritiek die is ontstaan toen bleek dat er duizenden demonstranten meededen en er tegen de coronaregels in onvoldoende afstand werd gehouden.

„Maar we hebben veel veiligheidsmaatregelen getroffen. We hebben gezegd: Blijf thuis als je klachten hebt, houdt anderhalve meter afstand, gebruik een mondkapje en handgel.” Ook had de organisatie vijfhonderd kruisjes gemarkeerd op de Dam.