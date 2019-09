Actiegroep MOB: kabinet is hardleers

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) zal kritisch gaan volgen welke projecten met behulp van een nieuw rekenmodel mogelijk toch een vergunning krijgen, ondanks uitstoot van stikstof. Het kabinet meldde vrijdag dat er vanaf maandag een nieuwe rekentool beschikbaar is die voor bepaalde projecten bewijst dat ze de natuur niet raken. Die projecten kunnen dan toch een vergunning krijgen.

Talloze bouw- en andere projecten liggen nu stil omdat de Raad van State een streep haalde door het gehanteerde stikstofbeleid. Dat gebeurde nadat de MOB bezwaar had gemaakt tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

„Een nieuwe rekenmethode verandert niks aan een bron van uitstoot”, aldus MOB-voorzitter Johan Vollenbroek vrijdag. „Het lijkt erop dat het kabinet hardleers is.”

De MOB wacht af welke projecten opnieuw berekend gaan worden. Vollenbroek: „We gaan niet moeilijk doen over bijvoorbeeld een dijkversterking, die geen stikstofuitstoot veroorzaakt. Maar als een uitbreiding van een boerderij nu toch vergund wordt, staan we zo weer bij de rechter.”