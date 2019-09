Actiegroep kreeg al 300 keer gelijk

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft al driehonderd keer gelijk gekregen in zaken die de organisatie aanspande tegen uitstoot van stikstof. De 150 zaken die op dit moment nog wachten op een uitspraak van de rechtbank of de Raad van State verwacht MOB ook te winnen, aldus voorzitter Johan Vollenbroek.

MOB boekte dit voorjaar een groot succes, toen de organisatie bij de Raad van State een zaak tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) won, waardoor het hele stikstofbeleid in Nederland op de tocht kwam te staan. Volgens Vollenbroek is sindsdien in bijna alle driehonderd gewonnen zaken uitspraak gedaan zonder dat daarvoor een zitting nodig was. In rechtbankzaken kan de partij die verloor nog naar de Raad van State stappen, maar „dat lijkt nu zinloos”, aldus de Nijmeegse actievoerder.

Vollenbroek: „Het is lopendebandwerk op dit moment. We spannen al jaren zaken aan tegen wat wij noemen sjoemelvergunningen, waarin niks of te weinig is geregeld tegen schadelijke uitstoot.” Een voorbeeld daarvan is de zaak die al een jaar loopt tegen de natuurvergunning voor de Amercentrale in Geertruidenberg. In deze vergunning was volgens MOB helemaal niets opgenomen over stikstofemissie en daarom zou de centrale meteen moeten sluiten. Omdat de provincie Brabant dat weigert, ligt de zaak nu bij de rechter.