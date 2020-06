Actiegroep claimt bekladden beelden Rotterdam

Activisten van het Helden van Nooit-kunstcollectief claimen op Facebook de verantwoordelijkheid voor het in Rotterdam bekladden van het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven, het beeld van Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat en de gevel van het Witte de With Center for Contemporary Art in de Witte de Withstraat. De gedenktekens zijn ingepakt met zwarte en witte doeken en met verf overgoten.

„Voortbordurend op de inmiddels internationale Black Lives Matter-beweging, en vertrekkende vanuit hetzelfde antiracistische en dekoloniale perspectief, leveren wij met deze acties kritiek op de verheerlijking van het Nederlands kolonialisme en het martelaarschap van Pim Fortuyn”, stelt de actiegroep. „Wij plaatsen de standbeelden in de juiste context en eisen verwerping van deze onterechte ‘helden’.”

Het standbeeld van Pim Fortuyn was al eerder beklad.