Actiegroep bezorgt brief bij Griekse regering

Leden van de actiegroep ‘We gaan ze halen’ zijn aangekomen in de Griekse hoofdstad Athene om vluchtelingen op te halen. De activisten willen vluchtelingen van Griekse eilanden naar Nederland halen, omdat daar volgens hen een humanitaire ramp gaande is.

Rond het middaguur verzamelden de zestig Nederlandse actievoerders en ongeveer evenzoveel sympathisanten zich voor het Griekse Parlement om een brief aan de Griekse minister-president Alexis Tsipras en minister van Immigratie Dimitris Vitsos te overhandigen. De brief werd door de secretaris van het Griekse parlement officieel in ontvangst genomen.

De groep blijft tot tweede kerstdag in Athene en hoopt voor die tijd antwoord te krijgen op het verzoek om 150 mensen mee naar Nederland te nemen. Dat is de eerste groep van in totaal duizend vluchtelingen waarvoor een verzoek is ingediend bij de Nederlandse regering.

De vraag is hoe de activisten een groep vluchtelingen langs diverse landsgrenzen hoopt te krijgen. Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) zei vorige week dat de asielzoekers worden teruggestuurd naar Griekenland als het ze lukt om hier te komen.

Na het vertrek uit Utrecht afgelopen vrijdag bleek een daarvoor aangeschafte bus onderweg niet bestand tegen de 3000 kilometer lange tocht. Zo’n zestig actievoerders reden met circa 25 personenauto’s echter door naar Athene. Woordvoerder Rikko Voorberg zei vooraf te hopen op een kort gesprek met de Griekse premier, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd.