Actiecomité blij met uitstel Lelystad Airport

Actiecomité HoogOverijssel is blij dat de opening van Lelystad Airport mogelijk wordt uitgesteld. De kans daarop is aanzienlijk, aangezien regeringspartij ChristenUnie erop zinspeelt in de Tweede Kamer voor uitstel te zullen gaan stemmen. „Wij hebben altijd al uitstel bepleit, om te zorgen dat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Een pas op de plaats is een goed idee”, zegt Jan Rooijakkers van het actiecomité.

CU-Kamerlid Eppo Bruins zei vrijdag: „Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum.” Zijn fractie hakt in februari de knoop door over uitstel of niet. Dan moet meer duidelijk zijn over het minimale aantal vluchten dat nodig is om Lelystad Airport te kunnen openen en over de hinder van lage aanvliegroutes. De stem van CU is belangrijk omdat deze de voorstanders van uitstel aan een meerderheid kan helpen.

Kamerlid Bruins vindt de herindeling van het luchtruim, die in 2023 klaar moet zijn, van groot belang. Tussen 2019 en 2021 moet duidelijk worden hoe die nieuwe indeling eruit komt te zien. „Dan pas kunnen berekeningen over de eindsituatie gemaakt worden en wordt écht duidelijk wat de gevolgen voor milieu en geluidshinder zijn. In een zorgvuldig proces, moet je dat mee laten wegen.”

Kamerlid Cem Lacin van de SP pleit al lang voor uitstel, maar een oproep hiertoe werd in december nog weggestemd. Wat Lacin betreft vindt eerst de herindeling plaats en wordt dan pas verder gekeken. Hij spreekt van „een mooie draai” van de CU in het nieuwe jaar.

In de omliggende provincies is veel weerstand tegen de voorgestelde vliegroutes voor het vliegveld, dat wordt uitgebreid om Schiphol te ontlasten. Veel mensen zijn bang voor geluidsoverlast.

Rooijakkers zegt daarover: „We moeten het nu meteen goed regelen. Overlast zal er altijd wel zijn, maar je kunt het tot een minimum beperken door na het opstijgen snel te klimmen en in glijvlucht te dalen.” Hij wijst erop dat er veel fouten in de procedure aan het licht zijn gekomen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei in december nog dat ze blijft bij opening van Lelystad Airport per 1 april 2019.