Actieclub: Landbouw Collectief moet overeind blijven

De boerenactieclub Farmers Defence Force (FDF) wil met andere organisaties een front blijven vormen tegenover het Landbouwministerie. Het Landbouw Collectief moet daarom overeind worden gehouden.

„Boeren voor boeren. Als we als organisaties weer individueel naar Den Haag gaan voor dezelfde zaken, worden we uitgespeeld. Zoals tot vorig jaar november. Daarna had LNV nog maar één gesprekspartner: het Landbouw Collectief”, zegt voorzitter Mark van den Oever op de website van zijn club.

In het Landbouw Collectief zijn meerdere boerenorganisaties verenigd. Het verbond, dat vorig jaar november ontstond, overlegt sindsdien met het ministerie over de stikstofmaatregelen.

Onlangs besloot boeren- en tuindersorganisatie LTO uit het collectief te stappen. De lobbyclub vond de verschillen tussen de dertien bij het collectief aangesloten organisaties te groot om in één samenwerkingsverband te kunnen opereren. LTO botste vooral met FDF. De actieclub stelt zich radicaler op, waarbij harde en soms kwetsende woorden niet worden geschuwd.

LTO kiest nu voor een meer informele samenwerking. Ook drie andere organisaties zouden een andere vorm van overleg willen. Maar volgens FDF-voorzitter Van den Oever moet het collectief in zijn huidige vorm worden gehandhaafd om te voorkomen dat „partijen onmiddellijk weer tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld”.

Hij roept zijn achterban op bij „jullie eigen belangenorganisaties” erop aan te dringen het Landbouw Collectief niet de rug toe te keren.

Veel aanhangers van FDF zijn ook lid van LTO of andere boerenorganisaties.