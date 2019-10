Actie voor mensen met witte stok in verkeer

Blinden en slechtzienden met een witte stok die in het verkeer aangeven dat ze willen oversteken, moeten voorrang krijgen. Maar het overkomt ze geregeld dat een automobilist, scooterrijder of fietser ze bijna van de sokken rijdt omdat die ze niet laat voorgaan. Daarom voeren de Oogvereniging, expertisecentrum Visio en stichting Bartiméus dinsdag op zeventien locaties actie met de slogan ‘Stop voor de witte stok’.

Bijna 80 procent van de stokgebruikers heeft weleens meegemaakt dat een weggebruiker ze rakelings passeerde terwijl ze overstaken. Ze voelen zich daardoor onveilig en onzekerder in het verkeer. Meer dan de helft van de slechtzienden steekt over op gehoor en met het beetje zicht dat ze nog hebben. Een derde heeft alleen zijn gehoor om te bepalen of hij kan oversteken.

Op verschillende plaatsen kunnen mensen ervaren hoe het is om met slecht of geen zicht over te steken. In Amsterdam en Almere wordt de kennis over het gebruik van de witte stok getest en zijn prijsjes te winnen.