Actie voor meer EHBO-les aan scholieren

Middelbare scholieren moeten EHBO-les krijgen, als vast onderdeel van hun pakket. Dat vinden Het Rode Kruis en Schok & Pomp, een organisatie van artsen werkzaam (geweest) op de Spoedeisende Hulp. Ze beginnen maandag met een petitie en hopen op voldoende handtekeningen om hun wens op de politieke agenda te krijgen: minstens 40.000.

"Na een ongeval telt iedere minuut. Als meer mensen weten hoe zij op de juiste manier kunnen helpen, kunnen levens worden gered", zeggen de initiatiefnemers. "In Nederland heeft maar 17 procent van de bevolking een geldig EHBO-certificaat, terwijl iedereen in een situatie terecht kan komen waarbij EHBO-kennis nodig is. Vooral bij levensbedreigende situaties als een hartstilstand, herseninfarct of ernstige bloeding."

Op Nederlandse scholen komt wel EHBO-onderwijs voor, maar lang niet op alle scholen. "Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat bijna de helft op de basis- en middelbare school nog nooit EHBO-onderwijs heeft gehad. "

"Helaas horen we regelmatig verhalen van kinderen die vertellen dat hun ouders onwel werden. Zij wisten niet wat zij moesten doen. Dat wil je natuurlijk voorkomen en dat kan”, aldus Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.