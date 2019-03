Actie tegen zakkenrollers Amsterdam succesvol

De politie heeft in de eerste twee maanden van dit jaar in Amsterdam 156 dieven en zakkenrollers opgepakt. Een zogenoemd zakkenrollersteam richt zich op straatcriminaliteit in het centrum van de hoofdstad. De agenten in burger opereren onopvallend en verrichten volgens de politie daardoor veel meer aanhoudingen op heterdaad.

„Leden van het team hebben een sterk oog voor opvallend of afwijkend gedrag, bijvoorbeeld het ‘zoekgedrag’ van zakkenrollers, dieven van waardevolle spullen bij bezoekers van horecagelegenheden en hotels”, aldus de politie dinsdag. Daardoor konden meer zakkenrollers worden ingerekend dat in de eerste twee maanden van vorig jaar.

Het team houdt zich ook bezig met „de ongewenste vermenging van de onder- en bovenwereld, bijvoorbeeld als het gaat om witwassen, fraude en illegale handel”.