Actie tegen witwassen in Brabant

De politie is in Noord-Brabant bezig met een groot onderzoek naar witwaspraktijken. In negen bedrijven en woningen wordt huiszoeking gedaan.

Daarnaast is bij zeven accountantskantoren de administratie in beslag genomen. De politie vermoedt dat de verdachten van het witwassen gebruikmaakten van de diensten van de kantoren. De politie weet niet of de accountants op de hoogte waren van de witwaspraktijken.

Bij het onderzoek richt de politie zich op een stratenmakersbedrijf. De politie verdenkt criminelen ervan dat ze grote sommen zwart geld aan dat bedrijf verstrekten. „Via slinkse weg zorgden ze ervoor dat dit geld weer via het stratenmakersbedrijf bij hen terechtkwam”, aldus een politiewoordvoerder.

De politie voert de actie uit op adressen in Sprundel, Raamsdonksveer, Made, Drimmelen, Kaatsheuvel, Geertruidenberg, Oosterhout en Hank. Daarbij zet politie honden in die gespecialiseerd zijn in het opsporen van geld. Er is nog geen geld gevonden. Ook heeft de politie nog geen verdachten aangehouden.