Tijdens een gezamenlijke actie van politie, justitie en de Belastingdienst zijn maandagochtend vroeg in Noord-Brabant zes verdachten van hennepteelt en witwassen opgepakt. De zes, variƫrend in leeftijd van 26 tot 51 jaar, werden aangehouden bij invallen in een aantal panden in de regio Geldrop en Helmond, waaronder de woningen van de verdachten.

De politie is naar eigen zeggen nog de hele dag bezig met onderzoek in de panden.