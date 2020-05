Actie tegen wildcrossers in de bossen van Schaijk

Politie en andere handhavers hebben afgelopen weekend in de bossen van Schaijk (Brabant) zo’n veertig wildcrossers staande gehouden en bekeurd. Dat maakte de politie donderdag bekend.

De handhavers grepen in na meldingen van omwonenden die last hadden van crossmotoren. De politie zette vervolgens samen met handhavers van de gemeente Landerd de toegangswegen naar de bossen af. Daarna werd volgens de politie een „drijfjacht” opgezet om de wildcrossers te „vangen”.

Van de veertig staande gehouden crossers bleken er veel uit de Randstad te komen. Zij waren via social media opgeroepen om te gaan crossen in Schaijk. Volgens de politie hebben de motoren flink huisgehouden in de natuur, die behoorlijk werd aangetast.