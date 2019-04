Actie tegen wapens Helmond om schietpartijen

Onder het mom ‘Zonder straf van je wapen af’ roept de politie in Helmond mensen op om illegale wapens in te leveren. De actie wordt in het leven geroepen wegens recente conflicten in de criminele sfeer gerelateerd aan de drugswereld en een schietpartij waarbij twee meisjes geraakt werden door rondvliegende kogels.

Bij die schietpartij in januari raakte een 2-jarige peuter gewond aan haar been en een 15-jarig meisje aan haar arm. Ze waren in de buurt van een auto die onder schot werd genomen. Ook in februari vonden in de Brabantse stad twee schietincidenten plaats waarbij mensen gewond raakten.

„Er zijn zorgwekkende signalen van illegaal wapenbezit”, aldus burgemeester Elly Blanksma. „Die ontwikkeling is sterk gerelateerd aan de georganiseerde handel in (hard)drugs en/of het gebruik ervan. Wapenbezit leidt tot wapengebruik, en dat moet echt stoppen.”

Mensen kunnen van 23 april tot en met 7 mei stoot-, slag-, steek- en vuurwapens inleveren. Ze krijgen dan geen straf opgelegd. Het inleveren kan ook anoniem.

Eerder al wees Blanksma een deel van de binnenstad van Helmond aan als veiligheidsrisicogebied. Er wordt daar preventief gefouilleerd.