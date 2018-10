Actie tegen sluiting ziekenhuizen

Een werknemer van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam organiseert komende zondagmiddag op het Museumplein een protestactie tegen sluiting van ziekenhuizen. Aanleiding is het snelle faillissement van het MC Slotervaart. Op Facebook schrijft Ches Rijpkema, de organisator, dat Nederland in opstand moet komen. „Nederland word wakker! Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.”

Het faillissement van het MC Slotervaart voltrok zich in een flitstempo. Vorige week dinsdag werd bekend dat het ziekenhuis uitstel van betaling had aangevraagd, twee dagen later werd het failliet verklaard en nog een dag later moesten alle patiënten er weg. Verschillende partijen zouden interesse hebben in een overname, maar volgens de curatoren wordt dat lastig.