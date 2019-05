Actie tegen reizende bendes: 90 aanhoudingen

De politie heeft de afgelopen week zeker negentig aanhoudingen verricht in een gecoördineerde actie tegen rondreizende criminele bendes.

De politie keek van dinsdag tot en met vrijdag naar rondtrekkende ‘dadergroepen’, die zich schuldig maken aan onder meer winkel- en autodiefstal, identiteitsfraude en woninginbraken.

De politie hield onder anderen drie Wit-Russen aan die bekend stonden als winkeldieven. Toen ze werden gecontroleerd hadden ze spullen bij zich die vermoedelijk zijn gestolen. Anderen werden aangehouden omdat ze kilo’s hard- en softdrugs vervoerden en vanwege witwassen. Er werden veel boetes geïnd en wapens in beslag genomen. Bijna vijftig voertuigen werden in beslag genomen, bijvoorbeeld omdat de bestuurder een belastingschuld had of boetes niet had betaald.

Een Pool zit vast omdat hij in zijn land nog een celstraf van acht jaar heeft openstaan. Twee vermoedelijke autodieven werden woensdag op de A4 bij Hoofddorp onderschept. De auto was voorzien van valse kentekenplaten. Bij de actie raakten de gestolen auto en een politievoertuig beschadigd. Minder spannend was het bij de aanhouding van een andere autodief; de politie trof hem slapend aan in een gestolen auto.