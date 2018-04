„Actie tegen pesticiden van buiten EU”

Voedselwaakhond foodwatch doet een oproep aan supermarkten om met een oplossing te komen voor de pesticiden op groenten en vruchten van buiten de EU. Het gaat om bestrijdingsmiddelen waarvan het gebruik in Europa verboden is omdat ze slecht zijn voor consumenten.

„Het gaat dan bijvoorbeeld om ananassen uit Costa Rica, boontjes uit Kenia of tomaten uit Marokko. De stoffen zijn in de EU voor boeren verboden om te gebruiken, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend kunnen zijn of hormoonverstorend.” Er zijn wel normen voor wat er op de groenten en het fruit mag zitten, maar die bieden volgens de voedselwaakhond te weinig garanties.

,,Omdat de EU geen eisen kan stellen aan gebruik van pesticiden buiten de EU, is het ingewikkeld om via wetgeving Europese consumenten hiertegen te beschermen’, aldus foodwatch.

Foodwatch roept daarom supermarkten op met hun leveranciers van buiten de EU te regelen dat ze de deze middelen niet meer gebruiken. Dat heeft volgens de organisatie alleen maar voordelen: het is beter voor consumenten en producenten (die dan niet meer met de middelen hoeven te werken) en de boeren binnen de EU krijgen een gelijkere concurrentiepositie.