Actie tegen overspelsite Second Love krijgt vervolg

Prolife-organisatie CitizenGO gaat in beroep tegen het oordeel van de Reclame Code Commissie (RCC) dat billboardreclame van overspelwebsite Second Love door de beugel kan.

Dat liet M. Hemminga van CitizenGO woensdag weten. CitizenGO is een internationale prolifeorganisatie, met het „hoofdkwartier” in Madrid. Hemminga vertegenwoordigt de Nederlandse afdeling.

CitizenGo startte drie weken geleden een petitie tegen bushokjesreclame van Second Love. Tienduizenden burgers tekenden de petitie. CitizenGO maakte bij de RCC bezwaar tegen de campagne van de overspelwebsite. De RCC wijst het protest van CitizenGo echter van de hand.

In een deze week aan CitizenGO verstuurde brief stelt de RCC onder meer: „Dat blijkens de petitie een aanzienlijk aantal mensen de uiting niet kan waarderen, leidt niet tot het oordeel dat naar de huidige algemene maatschappelijke opvattingen de reclame-uiting de grenzen van het toelaatbare te buiten gaat.”

Juist dat argument wekt de verbazing van Hemminga, zelf rooms-katholiek. Hij wijst erop dat inmiddels 57.000 mensen protest aantekenden tegen de bushokjesreclame van Second Love. „Een aanzienlijk aantal mensen wil deze reclame dus niet. Wanneer vindt de RCC dan wél dat reclame volgens algemene maatschappelijke opvattingen niet kan? De commissie komt met nul onderbouwing van haar standpunt.”

Hemminga wijst erop dat weerzin tegen de reclameactiviteiten van Second Love breed leeft. „Ook onder niet-christenen. In Hilversum was de reclame vlak bij scholen te zien. Wat doet dat met kinderen? Het is niet positief als zij het beeld krijgen dat vreemdgaan geen probleem is.” In 2013 protesteerden de SGP-jongeren bij de RCC al tevergeefs tegen reclame van Second Love. Woensdagmorgen stelde Hemminga te hopen dat meer mensen de petitie gaan tekenen.