Actie tegen jacht op wasbeer verlengd

Een petitie tegen het openen van de jacht op wasberen in Limburg heeft ruim 21.000 handtekeningen opgeleverd, zo bleek kort na het verstrijken van de deadline. De organisatie achter de petitie, Stichting AAP, heeft besloten de actie te verlengen. „Totdat de provincie besluit van de jacht af te zien”, aldus David van Gennep, directeur van Stichting AAP, de initiator van de petitie.

De provincie heeft toestemming gegeven voor het afschieten van de dieren, omdat de wasbeer oprukt en gezondheidsrisico’s en overlast veroorzaakt. Stichting AAP stelt dat er eerst gedegen onderzoek had moeten worden gedaan, voordat besloten werd ze af te schieten.

De handtekeningenactie begon afgelopen vrijdag en liep dinsdagochtend om 10.00 uur af. De stichting is blij verrast met de hoeveelheid handtekeningen. „Wij hadden gehoopt om er zo’n 200 aan de provincie te geven”, aldus Van Gennep, die vindt dat verantwoordelijk gedeputeerde Hubert Mackus (CDA) dit signaal niet kan negeren.

Van Gennep roept de provincie op de dieren niet af te schieten, maar te vangen. „Wij kunnen de dieren vervolgens opvang bieden en onderzoek doen naar hun herkomst.”

Wasberen komen oorspronkelijk uit Noord- en Zuid-Amerika, maar zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw geïmporteerd in onder meer Duitsland. Volgens de provincie steken de dieren de grens over en zijn ze gevaarlijk voor de volksgezondheid. Zo kunnen ze de drager zijn van de voor mensen gevaarlijke spoelworm. Ook kunnen ze infectieziektes verspreiden. Daarnaast vreest de provincie dat ze schade aanrichten aan tuinen en landbouw.

Maar Stichting AAP wil dat onderzocht hebben. „Het kan net zo goed zijn dat het bij deze dieren gaat om wasberen die ontsnapt zijn uit private houderijen. In dat geval is opvang een prima oplossing, omdat dan is gebleken dat het nu niet gaat om dieren die vanuit Duitsland komen”, aldus Van Gennep.

Een woordvoerder van Mackus kon niet direct reageren op de actie.