Actie tegen inklimmers bij ferry Vlaardingen

In Vlaardingen is een actie gaande tegen inklimmers, mensen die illegaal de oversteek willen maken naar het Verenigd Koninkrijk. Zij doen dit door stiekem in een vrachtwagen of container te klimmen die op een ferry de Noordzee oversteekt.

De actie wordt uitgevoerd door ongeveer dertig mensen van de politie en de marechaussee. Zij laten honden snuffelen aan vrachtwagens. Die zijn erop getraind om menselijke geuren te herkennen. Tot nu toe is er geen enkele inklimmer ontdekt, zegt een woordvoerster. Op 11 mei werd een vergelijkbare actie gedaan. Toen werden 34 mensen ontdekt.

Politie en marechaussee voeren deze hele week vergelijkbare acties uit op meerdere locaties. "Sommige zichtbaar, andere heimelijk", aldus de woordvoerster. Economische vluchtelingen kunnen worden teruggestuurd worden naar hun land van herkomst.

In de Rotterdamse haven werden in 2018 in totaal 1371 inklimmers ontdekt, tegen 944 het jaar ervoor. Onder hen waren 897 Albanezen.